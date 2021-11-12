РИАМО - 12 ноя. В пятницу Подмосковье и Москву накрыл первый сильный снегопад. Пользователи соцсетей порадовались побелевшим от снега улицам и деревьям, а также поделились снимками и видео снегопада.

«Кто еще не слепил снеговика? Бегите - там идеальный снег! И нет, я не люблю зиму, холод и снег, но такие первые моменты очень даже приятны!» - написала Мария Михайлова в Instagram под фотографией небольшого снеговика.

Пользователь Ольга Журавлева в Instagram отметила, что утро в пятницу было снежным и пожелала всем водителям хорошей дороги.

«За окном сильный снегопад, я уже хочу смотреть новогодние фильмы, а не сидеть на парах», - добавила пользователь Настя Путилкина в Twitter.

За окном сильный снегопад, я уже хочу смотреть новогодние фильмы, а не сидеть на парах 😭😭 pic.twitter.com/UXLAzVdXzp — настя пути́лкина | руайка! (@misojogi) November 12, 2021

Вика Островерхова в Instagram сообщила, что порадовалась настоящей зимней метели и отметила, что снежинки были просто огромные.

В пятницу максимальная высота снежного покрова в столице составляет 6 см. Снегопад еще продолжается. Всего за день в Московском регионе может выпасть до 5,5% от месячной нормы осадков.