РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. Почти 90 единиц спецтехники убирают улицы подмосковного Королева в первый снегопад, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшие дни в Королеве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождь. Коммунальные службы города активно работают для расчистки дорог и уборки территорий. Для этого задействована как техника, так и персонал.

В городе убирают дороги, дворы и общественные пространства. Всего в уборке задействовано 89 единиц техники и 594 рабочих.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов - носить на одежде светоотражающие элементы так как во время непогоды видимость на дорогах сильно ухудшается.