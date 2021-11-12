РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. В нынешнем году в подмосковном Красногорске отремонтировали 65 участков дорог местного значения общей площадью 158 832 квадратных метров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Работы были проведены по софинансированию с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Дополнительно ведется ремонт еще 4 автомобильных дорог в поселке Нахабино.

Депутат Мособлдумы Роман Володин вместе с представителями администрации округа проверил качество выполнения ремонтных работ автомобильной дороги в поселке Архангельское. В рамках муниципального контракта выполнено расширение проезжей части с 7 метров до 12, заменено асфальтобетонное покрытие, обустроена парковка на 97 машино-мест.

«Реконструкция дороги выполнена качественно, все соответствует стандартам, могу смело сказать, что бюджетные деньги потрачены не зря», - сказал Володин.