РИАМО - 12 ноя. Предстоящей зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом, они станут доступные уже в ближайший месяц, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что сейчас специалисты работают над созданием 151 катка, которые появятся на природных территориях и фестивальных площадках.
По его словам, намораживание поверхности катков начинаются при стабильно-низких температурах.
На местах катания создадут пункты проката и оказания первой медпомощи, раздевалки, туалеты и точки питания.
Обслуживать катки будет специализированная техника. Также там будут тщательно следить за соблюдением антиковидных мер.
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