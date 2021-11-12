РИАМО - 12 ноя. Предстоящей зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом, они станут доступные уже в ближайший месяц, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что сейчас специалисты работают над созданием 151 катка, которые появятся на природных территориях и фестивальных площадках.

По его словам, намораживание поверхности катков начинаются при стабильно-низких температурах.

«Лед наращивают с помощью специальных установок. Вначале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом - это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие», — сказал Бирюков.

На местах катания создадут пункты проката и оказания первой медпомощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Обслуживать катки будет специализированная техника. Также там будут тщательно следить за соблюдением антиковидных мер.

Как научиться кататься на коньках>>