РИАМО - 12 ноя. Утром в Москве начался снегопад, высота снежного покрова составляет от 2 до 6 см, а это соответствует показателям последней декады ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Максимальные показатели – 6 см - зафиксированы в районе Тушино, на Балчуге покров составляет 5 см. А минимальные показатели в столице составляют 2 см.

Тишковец отметил, что снегопад еще продолжается.

ГУ МЧС России по столице ранее объявило экстренное предупреждение из-за гололеда и снега.