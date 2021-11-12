РИАМО - 12 ноя. Искусственную дорожную неровность установили около лицея №43 на улице Калараш в Люберцах, сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

Работы проведены для обеспечения безопасности дорожного движения.

Для удобства маломобильных групп населения на Хлебозаводском проезде Люберец выполнены работы по понижению бортового камня.

Ремонт на участке Егорьевского шоссе в Люберцах завершат до 15 ноября>>