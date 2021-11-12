РИАМО - 12 ноя. В Москве запустили две машины ЦОДД, оснащенные комплексом фотовидеофиксации, первое время они будут определять нарушителей скоростного режима в потоке, сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.



Впоследствии комплексы смогут фиксировать движение по выделенной полосе, по обочине, правила остановки и стоянки, оплату парковки. Кроме того, комплексы работают на розыск автомобилей, уточнил Чернов.

«С сегодняшнего дня ЦОДД совместно с ГИБДД запускает в Москве новый комплекс фотовидеофиксации принципиально нового типа. Устройства вмонтированы в проблесковую балку патрульного автомобиля ЦОДД», - сказал Чернов.

Он отметил, что пока таких комплексов два, но в будущем их будет больше. Пока они в течение месяца будут работать на Киевском шоссе.

«На первоначальном этапе комплексы будут фиксировать превышение скоростного режима», - уточнил замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД.

По его словам, фиксация нарушения происходит в движении, а потому водитель не сможет притормозить перед камерой. Комплексы оснащены панорамным обзором 360, но скорость фиксируется у машин, которые движутся впереди.

«Мы с сегодняшнего дня начинаем фиксацию и передаем информацию ГИБДД», - заключил Чернов.