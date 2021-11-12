РИАМО - 12 ноя. В Москве утром в пятницу во время первого сильного снегопада загруженность дорог достигла 6 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

К 16 часам ситуация усложнится до 7 баллов. Ранее в столичном Дептрасе сообщали о пробках до 9 баллов вечером в пятницу.

На данный момент самые крупные затруднения образовались у станций метро «Китай-город», «Боровицкая» и «Баррикадная».

Ранее московских водителей попросили снизить скорость движения из‑за снега на дорогах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что снегопад в Московском регионе завершится к середине дня. Может выпасть до 5,5% от ноябрьской нормы осадков.