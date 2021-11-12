РИАМО - 12 ноя. Снегопад, который идет в Московском регионе, будет непродолжительным и завершится к середине дня, сообщил в пятницу РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Проходит теплый фронт, мы ожидаем, что он (снегопад - ред.) уже к середине дня прекратится», - рассказал Синенков.

По его словам, начавшийся снегопад будет не интенсивным и не продолжительным. Ожидается выпадение около 2-3 мм осадков. Это порядка 5,5% месячной нормы осадков для ноября, которая в Московском регионе составляет 55 мм.

Ранее в Москве и области было объявлено экстренное предупреждение из-за снега и гололеда.