РИАМО - 12 ноя. С начала текущего года уже предоставлено 1 726 бесплатных земельных участков для многодетных семей Московской области, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Только в прошлом месяце подмосковные многодетные семьи получили 235 участков в 28 городских округах. А за 10 лет действия закона бесплатные земли получили 29 729 семей, воспитывающие три и больше детей.

По итогам 10 месяцев работы наибольшее количество семей с тремя и более детьми обеспечили администрации городских округов Люберцы – 128 семей, Серпухов – 126 семей, Богородский - 125 семей, Химки – 119 семей, Коломна – 113 семей, Орехово-Зуевский – 93 семьи и Котельники – 90 семей.

Также хорошие результаты показали администрации городских округов Раменский, Чехов, Истра, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и Подольск, где землей обеспечили от 46 до 62 семей. В Реутове, Волоколамском, Одинцовском округах, Егорьевске, Клину и Лосино-Петровском округе землю передали 32-43 многодетным семьям.

Жители Подмосковья могут исполнить новогодние желания неизлечимо больных детей>>