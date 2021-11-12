РИАМО - 12 ноя. Во всех районах столицы и большинстве округов Московской области наблюдаются осадки в виде снега и дождя, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

Согласно прогнозу, осадки не прекратятся в течение минимум двух часов.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6. Атмосферное давление достигнет отметки 741 мм рт. ст., влажность воздуха - порядка 80%.

Скорость порывов ветра достигнет до 14 м/с.

Ранее синоптики спрогнозировали в России европейскую зиму, которая по климатическим условиям будет умеренно снежной и более мягкой, чем традиционная русская зима.

Средняя температура воздуха будет выше сезонной нормы на 2 градуса. В декабре и феврале будет теплее, а январь, наоборот, больше всего приблизится к климатической норме.

Зимние морозы будут сменяться оттепелями, столбики термометров вряд ли опустятся ниже 30 градусов холода. При этом самым снежным месяцем станет декабрь, а наименее снежным – февраль. Ожидаемая высота снежного покрова в Москве достигнет 10-35 см.