РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В Подольске Климовское управление социальной защиты населения создало группу в Telegram, в которой жители округа смогут получать ответы на вопросы по мерам соцподдержки, сообщает теротдел администрации округа.

В группе можно задавать вопросы, связанные с мерами социальной поддержки. Свои личные данные (ФИО) и мобильный телефон в чат публично писать не нужно. Их можно высылать в личном сообщении по запросу специалиста, который ответил.

Обращения, поступившие после 20:00, будут отработаны на следующий рабочий день.

В чате ответят на общие вопросы в части предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в микрорайоне Климовск.

Группа не предназначена для получения и передачи сведений, содержащих персональные данные.

Подписаться на данный чат можно по ссылке: https://t.me/joinchat/gW42ND3QZgswMzIy.

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