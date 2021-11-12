РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте вечером 11 ноября сообщил о сложении с себя полномочий главы городского округа Кашира и переходе на работу в администрацию Красногорска.

«<…> Я покидаю пост главы городского округа Кашира и перехожу на работу в администрацию городского округа Красногорск», - написал Волков.

Он поблагодарил жителей Каширы за доверие и совместную созидательную работу и пожелал округу успехов и развития.

Волков занял пост главы Каширы в мае 2020 года, ранее работал в Ленинском округе.

Юрий Копцик покинул пост первого замглавы администрации Королева>>