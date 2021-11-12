РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте вечером 11 ноября сообщил о сложении с себя полномочий главы городского округа Кашира и переходе на работу в администрацию Красногорска.
«<…> Я покидаю пост главы городского округа Кашира и перехожу на работу в администрацию городского округа Красногорск», - написал Волков.
Он поблагодарил жителей Каширы за доверие и совместную созидательную работу и пожелал округу успехов и развития.
Волков занял пост главы Каширы в мае 2020 года, ранее работал в Ленинском округе.
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