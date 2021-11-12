РИАМО - 12 ноя. Строительная готовность девятого участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД достигла 35%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более 10 км дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35%», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент на участке продолжается строительство эстакады основного хода протяженностью около 1,2 км. Эта часть дорожного участка пройдет над путями Курского направления МЖД.

«В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна», - добавил Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (компания является генподрядчиком и проектировщиком нескольких участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады) Юрия Кравцова, еще одна эстакада основного хода строится в районе станции МЦД-2 «Красный строитель».

«На сегодняшний день завершено возведение всех пяти опор сооружения», - рассказал Кравцов.

Ранее стало известно, что на девятом участке ЮВХ началось строительство путепровода тоннельного типа под путями Павелецкого направления. Работы ведутся без остановки движения поездов, в частности «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово.

Хордовая система скоростных магистралей стала основным проектом развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды позволят связать между собой периферийные районы Москвы и снизить нагрузку на дороги в центре города. Также запуск хорд разгрузит ТТК и МКАД.