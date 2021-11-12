РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Пробка протяженностью около 5 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от ТЦ «Клен» до улицы Народного ополчения. При этом участок от автобусной остановки «Новоникольское-2» до ТЦ «Изумрудный» обозначен на карте бордовым, это значит, что движения здесь практически нет.

Сохраняется пробка на выезде из поселка Нахабино. Автомобилисты теряют время на эстакаде, улицах Братьев Волковых и Молодежной на выезде на улицу 11 Саперов, Красноармейской на выезде на Волоколамское шоссе.