РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Первый по-зимнему сильный снегопад прошел в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Минувшей ночью в Красногорске прошел сильный снегопад.

«Вышел из дома в 5 утра, снег уже был», - сказал «РИАМО в Красногорске» житель поселка Нахабино.

Снег лег на землю, дома, деревья. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в пятницу днем температура воздуха в горокруге прогреется до плюс 5 градусов, возможны дождь со снегом.

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