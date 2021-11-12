РИАМО - 12 ноя. Горпортал «РИАМО в Подольске» запустил Telegram-бота с новостями о жизни городского округа. Подписаться на бота «Новости Подольска» можно по ссылке.

Подписчики смогут узнавать оперативные новости о событиях подмосковного округа по материалам портала «РИАМО в Подольске», а также переходить по ссылкам на полные версии публикаций.

Современный городской интернет-портал «РИАМО в Подольске» был запущен Региональным информационным агентством Московской области в феврале 2016 года.

На сайте пользователи могут узнать обо всем, что происходит в Подольске и Подмосковье. Также читателям доступна афиша событий, вакансии в муниципалитете, информация о погоде и пробках, справочник организаций, расписание электричек и другие полезные сведения и развлекательные материалы.

За прошлый год горпортал «РИАМО в Подольске» посетили почти 1,8 млн пользователей. У сайта также есть официальные группы в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, страница в «Яндекс.Дзене» и RSS-лента. На аккаунты горпортала в социальных сетях суммарно подписаны свыше 18 тыс. человек.

Журналисты «РИАМО в Подольске» ни раз становились призерами различных конкурсов, получали благодарственные письма, почетные грамоты и другие награды от МВД, МЧС, муниципального совета депутатов.