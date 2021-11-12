РИАМО - 12 ноя. С переходом наземного городского транспортная на зимнее расписание на маршруты вышли 350 дополнительных автобусов и электробусов, число ежедневных рейсов увеличилось на 3,5 тыс., сообщили РИАМО в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Чтобы социальную дистанцию было проще соблюдать, на самые востребованные маршруты вышли 350 дополнительных автобусов и электробусов. Количество ежедневно совершаемых рейсов на маршрутах увеличилось на 3,5 тыс.», – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы обеспечить безопасное передвижение пассажиров, перед наступлением зимы с водителями наземного транспорта проводят ряд теоретических и практических занятий.

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