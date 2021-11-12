РИАМО - 12 ноя. В новых поездах столичной подземки контроль за температурой ведут в онлайн-режиме. Системы вентиляции в поездах перевели в зимний режим, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в Telegram-канале Департамента транспорта.

Он отметил, что в метро зимой важно поддерживать комфортную температуру, чтобы пассажиры могли согреться, но при этом им не было жарко.

«Все системы вентиляции в поездах уже работают в зимнем режиме — с оптимальной температурой для пассажиров в теплой верхней одежде. Сотрудники лаборатории микроклимата московского метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха, при необходимости корректируя режим работы вентиляции», — написал Ликсутов в своей колонке в Telegram-канале.

Он добавил, что из вагонов серии «Москва» данные по фактической температуре получают онлайн в Едином диспетчерском центре столичной подземки.

Единый диспетчерский центр московского метро работает с 2019 года. С момента его запуска все сотрудники, ответственные за выполнение расписания движения поездов и инфраструктуру метро, находятся в едином информационном пространстве.

Из центра оперативно корректируется работа системы тоннельной вентиляции. При необходимости увеличивается приток прохладного или теплого воздуха. Кроме того, из Единого диспетчерского центра запускают работу дополнительных эскалаторов, чтобы избежать очередей.

Центр позволил в 2,5 раза повысить скорость реагирования на инциденты в подземке, в 3,5 раза – на МЦД. За 2 года сотрудники Единого диспетчерского центра решили свыше 1,5 тыс. инцидентов разной сложности.

Сейчас из Единого диспетчерского центра ведется комплексное управление инфраструктурой и движением поездов метро, МЦК, МЦД и трамваев. В планах — интеграция всего пригородного ж/д транспорта.