РИАМО - 12 ноя. В столице к работе в зимний период готовы около 130 единиц снегоуборочной техники наземного городского транспорта, сообщили РИАМО в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Наземный транспорт начал ходить по зимнему расписанию с сокращенными интервалами. Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники», – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в городе уже протестировали системы отопления и климат-контроля у 7,5 тыс. автобусов и более 800 электробусов «Мосгортранса». Кроме того, у них проверили уплотнители дверей, окон и люков.

В пятницу в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что в предстоящие выходные в городе ожидается предзимняя погода.

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