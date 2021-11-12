РИАМО - 12 ноя. С октября 2018 года по октябрь 2021 года инвесторы приобрели на городских торгах 2680 нежилых помещений, их общая площадь составляет 243,2 тыс. кв. м. Наибольшую активность среди покупателей продемонстрировали физические лица. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам городских торгов с октября 2018 года по октябрь 2021 года заключено 2680 договоров купли-продажи объектов нежилого фонда общей площадью 243,2 тыс. кв. м. Сумма сделок составила 15,9 млрд рублей. Спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет – с октября 2018 года по октябрь 2019 года было заключено 404 договора купли-продажи на 3,7 млрд рублей, за аналогичный период 2019-2020 годов подписано 792 соглашения на 4,7 млрд рублей, в 2020-2021 годах было заключено 1484 сделки на 7,6 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра.

Деньги, полученные от продажи помещений, идут на городские нужды, в частности – реализацию социальных программ столицы.