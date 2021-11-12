РИАМО - 12 ноя. Проверка назначена после того, как в полицию обратилась жительница подмосковных Мытищ и сообщила, что на нее неизвестный натравил собаку. Его личность была установлена, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«25 октября в 4-й отдел полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

С полученными травмами женщина обратилась больницу. Подозреваемым оказался мужчина 1986 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, ход и результаты процессуальной проверки ведомством поставлены на контроль.