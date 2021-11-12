РИАМО - 12 ноя. Депутат Госдумы от Одинцовского одномандатного избирательного округа №122 Денис Майданов рассказал, что давно работает с губернатором Подмосковья Андреев Воробьевым и видит, как регион меняется на глазах.

«Для Андрея Юрьевича (Воробьева – ред.) я тоже не новый человек, я давно с ним работаю во взаимодействии. Я еще ни разу не отказал ни своему Одинцовском округу, ни губернатору в поддержке любых проектов. <…> Я считаю, что он мощнейший губернатор, при котором огромное количество свершений. И когда у тебя осуществлено, я вижу, как на глазах меняется Подмосковье, это крупнейший регион. Это Москва в центре, а вокруг Подмосковье сумасшедшее, огромное и большое со своими проблемами, касающиеся еще с советского союза-трубы с 1974-71 гг. когда их положили-сейчас это труха», - сказал Майданов в интервью Антону Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».

Он добавил, что при Воробьеве идет большая реконструкция не только теплосети, но и всех сфер жизнедеятельности.

«И войти в эту команду честь, это радость», - добавил он.

Кандидат от партии «Единая Россия» певец и композитор Денис Майданов одержал победу на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122, набрав 40,39% голосов избирателей.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября 2021 года.