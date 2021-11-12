РИАМО - 12 ноя. В следующем году в 18 исторических переулках Арбата пройдет благоустройство, их сделают тише, комфортнее и зеленее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Переулки Арбата – особый мир. Каждое здание здесь – история. Но в то же время эти улочки являются родным домом, местом работы или учебы для тысяч людей», — написал Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что там располагаются школы, театры, детские сады и музеи.

Речь идет о таких переулках, как Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский и других. В частности, там высадят 500 новых деревьев и кустарников. Растения создадут больше прохлады во время жаркой погоды.

Еще появится больше уличных фонарей.

«На узких улочках фонари будут оснащены современными настраиваемыми линзами и шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов», — добавил мэр.

Свои предложения по поводу благоустройства этих мест горожане могут высказать на портале «Активный гражданин».

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