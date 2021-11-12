РИАМО - 12 ноя. В пятницу утром в аэропортах Московского региона задержано или отменено 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, 5 рейсов задержано и 9 отменено во Внукове, 6 задержек в Домодедове. В аэропорту Шереметьево задержали 3 рейса и 12 отменили.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.