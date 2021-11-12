РИАМО - 12 ноя. За 2021 год обследование своего организма в павильонах «Здоровая Москва» сделали 277 тыс. человек, при этом 70% из них — люди трудоспособного возраста. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свою работу павильоны «Здоровая Москва», которые располагались в 45 парках, завершили 1 октября, но проект продолжился в поликлиниках города.

«Возможностью проверить свое здоровье в парке воспользовались более 277 тыс. человек, из которых более 76 тыс. прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции», — сказала Ракова.

Она отметила, что диагностика в павильоне дает возможность предотвратить заболевание, выявить его на ранней стадии.

«Тех, у кого обнаружены какие-либо отклонения, мы направляем на дополнительные исследования – часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в медучреждениях, в том числе специализированных», — сказала она.