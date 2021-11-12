РИАМО - 12 ноя. В ходе раскопок на Сретенке столичные археологи нашли небольшую металлическую эмблему с символикой Парижской выставки, ее возраст — 143 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это интереснейший предмет, фактически сувенир с международной выставки научных, технических и культурных достижений, прошедшей 143 года назад. Наши специалисты предполагают, что накладка крепилась на шкатулку или была ярлыком для привезенного из Парижа товара. На обратной стороне сохранились штифты для ее крепления. Предстоит провести реставрацию накладки. Затем мы передадим ее в один из столичных музеев», — рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Накладка выполнена из сплава цветных металлов, ее размер составляет 10 на 5 см. На ней отчеканено изображение здания, а также различима надпись Paris, Exposition Universelle.

Найденный на Сретенке артефакт привезли в Москву с Всемирной выставки в Париже, которая проходила в 1878 году. На предмете отчеканен дворец Трокадеро.

Емельянов отмечает, что на Сретенке довольно часто происходят археологические находки. Этим летом там обнаружили большой комплект керамических изделий. Большая часть предметов датируется XVI‒XIX веками.