РИАМО - 12 ноя. Столица стала первым субъектом в стране, разместившем зеленые облигации, такую инициативу оценило жюри ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, город занял первое место в номинации «Развитие практики ответственного инвестирования». На Московской бирже весной прошел выпуск семилетних субфедеральных зеленых бондов. Их объем составил 70 млрд рублей, а количество заявок в 1,2 раза превысило предложение.

«Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе. Сейчас мы ставим перед собой две основные цели — вовлечение жителей Москвы в финансирование зеленых проектов города и повышение финансовой грамотности населения», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что сейчас готовятся первые народные зеленые облигации. Так, жители города смогут сохранить свой капитал и принять участие в формировании экологии города.

Власти мегаполиса считают, что выход на рынок зеленых облигаций нужен для реализации принципов устойчивого развития и необходимых для мегаполиса экологических инициатив.

Полученную прибыль город потратит на инициативы и проекты, которые будут улучшать экологию, в том числе снижать выбросы загрязняющих веществ и парникового газа. А также столица закупит 400 электробусов, построит 18 станций и 43,8 км Большой кольцевой линии метро. ​