РИАМО - 12 ноя. Предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ для автомобилистов не сильно повлияют на сознательность водителей и ситуацию на дорогах. Кроме того, некоторые новые нормы спорные и нуждаются в уточнении, сообщили РИАМО автоэксперты.

Ранее Минюст подготовил поправки в КоАП, которые предполагают введение новых штрафов для водителей, а также упразднение ареста за нарушения ПДД. В частности, предлагается установить штрафы за систематические нарушения в виде опасного вождения, парковки автомобиля на газоне, выбрасывания мусора из машины.

«Если говорить в целом об изменениях, то серьезно на жизнь автомобилистов они не повлияют», - сказал член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, административный арест, который собираются исключить из «водительского» КоАП, - это отжившая мера, которой мало кто пользуется. Арест может быть наложен и по ст. 19.3. КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», которая применима ко всем гражданам.

«Это скорее не послабление, а мера, которой никто не пользуется, потому что в основном применяют статью 19.3. И, соответственно, за неподчинение сотруднику полиции любого человека, водитель он или не водитель, можно привлечь к ответственности», - пояснил Канаев.

Некоторые новшества спорные и их сложно будет регулировать, уверены автоэксперты. Так, введение санкций за многократное управление автомобилем с нечитаемыми номерами приведет к тому, что все автомобилисты зимой будут нарушителями, поскольку в это время сложно следить за чистотой номерных знаков.

«Самый спорный штраф – это за повторные грязные номера, потому что у нас шесть месяцев в году грязь, и машина приходит в грязное состояние за поездку в 20-30 км. Автомобилист на это никак не может повлиять», - сказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Канаев также прокомментировал увеличение штрафа за выброс мусора из автомобиля. «Непонятно, кто это будет контролировать», - считает он.

Как отметили автоэксперты, штрафы слабо влияют на улучшение ситуации на дорогах, так как водители уже смирились с необходимостью их оплаты. Поэтому введение новых штрафов и увеличение размера старых мало что изменит.

«Давно уже для всех нарушителей стало очевидно, что штраф – это не мера профилактики, а всего лишь плата за проезд, как дополнительный расход на содержание машины. Поэтому штрафы давным-давно не работают, на психологию водителей никак не влияют», - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

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