РИАМО - 12 ноя. В столице на зимнее время заменили более 900 знаков «Купаться запрещено!» на «Выход на лед запрещен!». Замена прошла на 250 водоемах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Количество и места их установки подбирают так, чтобы они были хорошо видны с любой точки берега.

Так, на Патриарших и Чистых прудах заменили по 4 знака, на Царицынских прудах — 47, а на Серебряно-Виноградном и Борисовских прудах — по 30. Предупреждающие таблички меняют дважды в год — в середине апреля и в ноябре.

Кроме того, в зимнее время года на московских водоемах будут дежурить 26 спасательных судов на воздушной подушке.​