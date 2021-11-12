РИАМО - 12 ноя. На территории бывшей промышленной зоны Грайвороново в Нижегородском районе столицы появится индустриальный квартал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Территория располагается у станции МЦК Новохохловская и одноименной станции МЦД-2. Она будет благоустроена по программе «Индустриальные кварталы».
«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, превышает 3,7 га. В его реорганизацию инвестор вложит 15 млрд рублей, ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 млрд рублей», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Благодаря формированию на этой территории научно-производственных и общественно-деловых пространств в городе появится 400 новых рабочих мест. Суммарная площадь всей недвижимости составит 55 тыс. кв. м.
«Согласно проекту решения, почти 40 тыс. кв. м. выделено под научно-производственную деятельность. Банки, кафе, магазины и спортивные площадки займут более 15 тыс. кв. м. Особое внимание уделят благоустройству и озеленению территорий», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Реализация проекта «Индустриальные кварталы» может дать столице около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн. рублей поступлений в бюджет.
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