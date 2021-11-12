РИАМО - 12 ноя. Вечером в пятницу на дорогах столицы ожидаются 9-балльные пробки, сейчас загруженность дорог составляет 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с движением на проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова, на Ленинградском проспекте.

Трудности могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на Волокаламском шоссе, 31 км, 53 км МКАД, Варшавском шоссе.

Ранее московских водителей попросили двигаться медленнее из‑за снега на дорогах.