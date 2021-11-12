РИАМО - 12 ноя. Жителям столицы, проходящим лечение от коронавируса на дому, бесплатно выдали более 5 млн. упаковок лекарств с начала пандемии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Среди лекарств - противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

Те, кто лечится дома находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Необходимые медикаменты для лечения они получают бесплатно.

Все лекарства для лечения больных коронавирусом закуплены в необходимом количестве. Лекарства такие пациенты получают бесплатно. Решение о назначении и выдаче тех или иных препаратов принимает врач.

С 1 октября 2021 года всем обратившимся к врачу с симптомами ОРВИ в обязательном порядке проводится экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Такие меры необходимы для своевременной выявляемости заболевания.

При подтверждении заражения коронавирусом незамедлительно приступают к лечению и больному бесплатно выдают необходимые препараты. ​

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