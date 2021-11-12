РИАМО - 12 ноя. В подмосковных лесах уже можно встретить такие зимние грибы, как вешенки и зимние опята, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Есть грибы сейчас. Растет вешенка, зимний опенок, ну и еще кое-что из того, что самые продвинутые грибники собирают», - сказал Вишневский.

Он отметил, что многие грибы после заморозков прекращают расти, однако зимние грибы можно будет встретить и в мороз.

Миколог добавил, что в зависимости от погодных условий такие грибы, как вешенки и зимние опята, будут расти в лесу вплоть до февраля.

Ранее Вишневский подчеркивал, что грибы лучше всего собирать подальше от Москвы. Также следует избегать лесов около крупных городов и автомобильных дорог.