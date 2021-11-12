РИАМО - 12 ноя. Главу управы Ярославского района столицы Михаила Бурцева освободили от замещаемой должности в связи с уходом на пенсию. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Главой этого района Бурцев стал в ноябре 2019 года. До этого руководил районами Марфино и Ростокино.

С 1990 по 1996 годы работал в коммерческих структурах.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалю «В память 850-летия Москвы».