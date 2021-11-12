РИАМО - 12 ноя. Футбольный матч между Кипром и Россией закончился разгромным счетом последних — 6:0. Наставник сборной РФ Валерий Карпин остался доволен результатом, сообщает kp.ru.

«Радует крупный счет, это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы следующий матч был с Мальтой. На Хорватию не надо никого настраивать, все понимают силу соперника. Счет 6:0 только добавляет эмоций. А Хорватия – это отдельная тема», — сказал Карпин.

14 ноября состоится решающий матч отборочного турнира. Россия сыграет с Хорватией. Победители попадут напрямую на ЧМ-2022 в Катар.

Ранее Карпин заявил, что больше не намерен обсуждать отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ.