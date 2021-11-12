РИАМО - 12 ноя. Информацию о более чем 500 тыс. покупателей фальшивых справок о вакцинации от Covid-19 слили в интернет, среди них — жители Москвы и Подмосковья, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что информация опубликована на теневых ресурсах. Специалисты считают, что данные людей могли собирать для их дальнейшего шантажа.

Между тем, чьи данные представлены на этих ресурсах, может грозить уголовная ответственность.

Один из продавцов собранной информации рассказал, что база из 1 тыс. строк стоит $120. Там есть паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информация о дате получения сертификата.

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