РИАМО - 12 ноя. Мокрый снег, снег с дождем, а также гололед ожидается в Москве до 11 часов пятницы, горожанам стоит быть внимательными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во время непогоды водителям нужно снизить скорость движения, увеличить дистанцию с другими машинами, избегать обгонов и перестроений.

Пешеходы должны обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Не стоит также оставлять детей без присмотра.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов. Атмосферное давление достигнет отметки 741 мм рт. ст., влажность воздуха - порядка 80%. Скорость порывов ветра достигнет до 14 м/с.

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