РИАМО - 12 ноя. Специалистов и организации, внесшие существенный вклад в развитие Выставки достижений народного хозяйства, теперь будут награждать специальным «Золотым знаком ВДНХ». Решение о ее присуждении будет приниматься наградным комитетом, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Одну сторону медали украсило изображение монумента «Рабочий и колхозница», на другой разместили арку главного входа и логотип.

«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», - рассказала заммэра Москвы — главы аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Учрежденная награда станет продолжением советских традиций. С 1939 по 1990-е года на ВДНХ поощряли мастеров своего дела и даже трудовые коллективы, которые достигли значительных успехов.

Первым лауреатам вручили около 5 тыс. дипломов, 3 тыс. золотых и 18 тыс. серебряных медалей. В том же году была учреждена Книга почета, в которую записывали участников с указанием их достижений. В послевоенное время традицию возобновили. Получателям дипломов дарили ценные подарки.

В профессиональной среде медаль ВДНХ высоко ценилась, она свидетельствовала об особом мастерстве ее обладателя.

За все время существования ВДНХ были награждены более 1 млн человек. Их имена можно узнать на портале наградных материалов выставки (https://arhiv.vdnh.ru/).