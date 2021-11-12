РИАМО - 12 ноя. Специалистов и организации, внесшие существенный вклад в развитие Выставки достижений народного хозяйства, теперь будут награждать специальным «Золотым знаком ВДНХ». Решение о ее присуждении будет приниматься наградным комитетом, сообщает пресс-служба ВДНХ.
Одну сторону медали украсило изображение монумента «Рабочий и колхозница», на другой разместили арку главного входа и логотип.
Учрежденная награда станет продолжением советских традиций. С 1939 по 1990-е года на ВДНХ поощряли мастеров своего дела и даже трудовые коллективы, которые достигли значительных успехов.
Первым лауреатам вручили около 5 тыс. дипломов, 3 тыс. золотых и 18 тыс. серебряных медалей. В том же году была учреждена Книга почета, в которую записывали участников с указанием их достижений. В послевоенное время традицию возобновили. Получателям дипломов дарили ценные подарки.
В профессиональной среде медаль ВДНХ высоко ценилась, она свидетельствовала об особом мастерстве ее обладателя.
За все время существования ВДНХ были награждены более 1 млн человек. Их имена можно узнать на портале наградных материалов выставки (https://arhiv.vdnh.ru/).
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