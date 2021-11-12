РИАМО - 12 ноя. На столичных дорогах сейчас снежно, поэтому лучше ездить медленнее, чем обычно, а также нужно стараться избегать частых перестроений, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать нужную полосу для поворота. Еще не стоит забывать об увеличении дистанции и следить за боковым интервалом.

Пешеходам тоже не нужно торопиться. При переходе дороги нужно быть крайне внимательными. Эти правила необходимо напомнить и детям.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность городских дорог сейчас оценивается в 3 балла из 10.