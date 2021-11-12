РИАМО - 12 ноя. За время действия президентского проекта услугами стационарных и мобильных офисов социальной газификации воспользовались более 15 тысяч человек. 11 тыс. человек побывали в стационарных пунктах, а 4 тыс. – в мобильных, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

«Услугами офисов социальной газификации – мобильных и стационарных – воспользовались уже более 15 тыс. человек. Отмечу, жители Подмосковья могут заключить комплексный договор как в офисах, где с помощью дистанционного сервиса профильные специалисты построят трассу газопровода по участку и сформируют договор, так и на дому, во время выезда специалиста в населенный пункт», – напомнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Еще в мобильных или стационарных офисах президентской программы можно получить 11 других социальных услуг, среди которых: регистрация домовладения, оформление договора на техническое обслуживание газового оборудования, получение льгот и другие.

Стационарные офисы находятся: Домодедовский городской округ - Московская область, городской округ Домодедово, село Ям, Больничный проезд, 7А; Дмитровский городской округ - Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Бунятино, Центральная улица, 3; Одинцовский городской округ - Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Часцы; Рузский городской округ - Московская область, Рузский городской округ, рабочий посёлок Тучково, Советская улица, 17.

А также стационарный офис можно посетить в Сергиево-Посадском городском округе - Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, поселок Реммаш; Раменском городском округе - Московская область, город Раменское, Комсомольская площадь, дом 2; Истринском городском округе - Московская область, Истринский городской округ, улица Ленина, 12; Волоколамском городском округе - Московская область, Волоколамском городской округе, улица Новосолдатская, 1.

Ознакомиться с графиком работы мобильных и стационарных офисов можно на сайте Мособлгаза.