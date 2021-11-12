РИАМО - 12 ноя. В пятницу в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем температура воздуха в столице составит плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-6. Атмосферное давление достигнет отметки 741 мм рт. ст., влажность воздуха - порядка 80%. Скорость порывов ветра достигнет до 14 м/с.

По данным синоптиков, чтобы подготовить организм к сезонному обострению хронических недугов, следует выполнять рекомендации лечащего врача, больше времени проводить на природе. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы организм вместе с едой получал витамины В, С, D и Е.

Ранее синоптик предупреждал, что в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается предзимняя погода.

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