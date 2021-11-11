РИАМО - 11 ноя. В подмосковных Мытищах очистили территорию у дома, где недавно произошел прорыв трубы с холодной водой, на следующей неделе здесь начнутся работы по укладке асфальта, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Ранее в районе Летной улицы и Новомытищинского проспекта, д. 80, к. 6 была временно приостановлена подача холодного водоснабжения из-за разрыва трубы. В результате происшествия оказался затоплен подвал одного дома. Аварийные службы отключили его от электричества и откачали воду.

Последствия коммунальной аварии были оперативно ликвидированы. Жителей проинформировали о происходящем. Также был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах.

Аварийные работы уже завершены. Подача воды в дома восстановлена. На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству прилегающей к домам территории.