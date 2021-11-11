РИАМО - 11 ноя. Дорожная авария с участием 3 автомобилей произошла на Варшавском шоссе в Москве в районе дома 118, на пересечении с Сумским проездом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В данный момент на участке заняты 2 полосы движения в сторону центра. Для движения транспорта свободны 2 полосы.

Общая загруженность столичных дорог оценивается 1 из 10 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Ранее в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД в нескольких округах столицы провели профилактические мероприятия с вело-курьерами городской службы доставки.