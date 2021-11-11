РИАМО - 11 ноя. Ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании Евгений Коблов поделился советами, которые помогут желающим построить свой частный дом.

Особое внимание, по его словам, стоит уделить технологии строительства. В России становится все популярнее американская каркасная экономичная система возведения домов, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако такая конструкция не очень надежна перед стихийными бедствиями. Он подчеркнул, что при строительстве не стоит забывать и про остекление.

«Самый экономичный и распространенный вариант — пластиковые окна. Но можно выбрать алюминиевый профиль с витражной конструкцией», — рассказал Коблов.

Он отметил, что в этом случае стоимость вырастет в десятки раз.

«Если взять немецкий или швейцарский более тонкий профиль, то произойдет дополнительное десятикратное удорожание», — отметил Коблов.