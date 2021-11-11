РИАМО - 11 ноя. Для жителей Московской области составили пятерку заброшенных усадеб, которые можно увидеть на экскурсиях. Они таят в себе невероятную атмосферу России прошлых столетий. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

К примеру, стоит обратить внимание на Усадьбу Пехра-Яковлевское в Балашихе, которой владели князья Голицыны. Парк усадьбы был оформлен в виде аллей, расходящихся от центральной поляны в форме шестиконечной звезды. Попасть на территорию поместья можно как самостоятельно, так и в составе экскурсий, которые проводят волонтеры.

Еще один объект — Усадьба Воронцова-Дашкова в Быково, прекрасный образец русской архитектуры. Сохранившийся архитектурный ансамбль относится к XVIII-XIX векам. Это самая интересная усадьба для фотосессий.

Также стоит обратить внимание на Усадьбу Пущино-на-Оке. Это дом в стиле классицизма. Здесь в 70-х годах прошлого века Никита Михалков снимал фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Интересным будет и визит в усадьбу Чернышевых. Дворец был выстроен из кирпича, сочетая в себе черты классицизма и барокко. Здесь можно побывать с экскурсией – их организует музей «Волоколамский кремль».

Последняя в списке — усадьба Осташево, которая построена в конце XVIII века. К усадьбе вела липовая аллея с обелисками и готическими башенками.

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