РИАМО - 11 ноя. Совет Федерации РФ поддержал в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за выброс мусора из автомобилей. С такой закинициативой ранее выступили депутаты Мособлдумы и Мосгордумы, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

Представитель Московской областной думы в Совфеде Александр Двойных отметил, что закинициатива крайне актуальна из-за большого количества нелегальных свалок в лесах, однако у муниципалитетов сейчас не хватает механизмов для пересечения таких правонарушений.

«На сегодняшний день недобросовестным компаниям, которые сбрасывают мусор в неположенных местах, нарушать закон выгодно. Они продолжают это делать, поэтому ответственность надо ужесточать», – подчеркнул Двойных.

Так, за 2019-2020 годы в Подмосковье выписали штрафов на сумму 12,5 млн рублей, а взыскать удалось только 5 млн рублей. При этом регион потратил на устранение свалок более 300 млн рублей.

Новые штрафы

Сейчас КоАП РФ предусмотрен штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Для граждан он составляет 1-2 тыс. рублей и 2-3 тыс. рублей за повторное нарушение. Нормы, которая предусматривала бы наказание за выброс отходов из машин, в действующем кодексе нет.

Согласно законопроекту, штраф за ущерб окружающей среде для граждан составит 2-3 тыс. рублей и 3-5 тыс. рублей за повторное нарушение. Также в федеральном КоАП РФ предлагается прописать ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе мусора из транспорта.

За данное нарушение предложили наказывать следующими штрафами: для граждан - от 10 до 15 тыс. рублей (за повторное нарушение - 20-30 тыс. рублей), для предпринимателей – от 20 до 30 тыс. рублей (40-60 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства), для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей (60-100 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства).

Если нарушитель использовал грузовой транспорт, то штрафы предполагается сделать еще выше - до 200 тыс. рублей с конфискацией транспортного средства. Кроме того, авторы закинициативы предлагают предусмотреть штрафы до 150 тыс. рублей за нарушения, зафиксированные с помощью фото- и видеокамер.