РИАМО - 11 ноя. Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу троих полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО, которые обманом конфисковали 1,3 млн рублей у жителя Подмосковья, объяснив это тем, что деньги фальшивые, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел летом 2021 года. Житель Подмосковья ехал на строительный рынок в своем автомобиле, при себе у мужчины была сумка с деньгами, которые он планировал потратить на покупку стройматериалов.

В пути мужчина совершил короткую остановку возле леса и ненадолго отошел от машины. Когда он вернулся, к нему подошли трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО и провели обыск автомобиля, предположив, что мужчина мог оказаться закладчиком наркотиков.

В ходе обыска полицейские обнаружили в салоне автомобиля сумку с деньгами и конфисковали ее, объяснив это тем, что деньги предположительно поддельные и их необходимо проверить на подлинность.

После незаконной конфискации мужчина обратился с заявлением о случившемся в правоохранительные органы. Трое подозреваемых в совершении преступления были задержаны. 11 ноября суд избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 декабря 2021 года.