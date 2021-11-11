РИАМО - 11 ноя. В столице взяли под стражу автолюбителя, обвиняемого в покушении на убийство на северо-востоке города. Он выстрелил из травматического оружия в голову другому водителю во время конфликта, об этом сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Днем 9 ноября на проезжей части вблизи жилого дома, расположенного по улице Олонецкая, между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел выстрел из травматического пистолета в голову потерпевшему.

Мужчина в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением был доставлен в городскую больницу.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проведены необходимые следственные действия.