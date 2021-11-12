РИАМО - 12 ноя. Перед началом зимы у 250 столичных водоемов поменяли знаки безопасности, всего речь идет о более чем 900 знаках, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В теплое время года у водоемов установлены знаки «Купаться запрещено!». Их поменяли на «Выход на лед запрещен!», которые напоминают об опасности горожанам зимой.

Устанавливают знаки таким образом, чтобы их можно было увидеть с любой точки берега.

К примеру, на Патриарших и Чистых прудах поменяли 4 знака, на Царицынских прудах – 47 знаков.

Меняют знаки два раза в год, в апреле и ноябре.

Также зимой на Москве-реке и других водных объектах будут дежурить 26 судов на воздушной подушке. Спасатели и водолазы прошли сезонную подготовку.